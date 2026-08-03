Донецкая кинокомпания с китайскими партнерами проведут фестиваль кино в Москве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российско-китайский кинофестиваль организуют уже этой осенью, сообщил художественный руководитель кинокомпании Андрей Килин.
«Китайцы сами предложили провести его после нашей победы на фестивале в Харбине», — отметил худрук. По его словам, мероприятием уже заинтересовались кинопроизводители из Москвы и Санкт-Петербурга.
Министр культуры ДНР Михаил Желтяков сообщил, что фестиваль частично профинансируют из бюджета ДНР, но основная часть — частные инвестиции.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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