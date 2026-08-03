Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Донецкая кинокомпания с китайскими партнерами проведут фестиваль кино в Москве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российско-китайский кинофестиваль организуют уже этой осенью, сообщил художественный руководитель кинокомпании Андрей Килин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российско-китайский кинофестиваль организуют уже этой осенью, сообщил художественный руководитель кинокомпании Андрей Килин.

«Китайцы сами предложили провести его после нашей победы на фестивале в Харбине», — отметил худрук. По его словам, мероприятием уже заинтересовались кинопроизводители из Москвы и Санкт-Петербурга.

Министр культуры ДНР Михаил Желтяков сообщил, что фестиваль частично профинансируют из бюджета ДНР, но основная часть — частные инвестиции.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+

Узнать больше по теме
Донецк: крупнейший промышленный центр Донбасса
Донецк — один из крупнейших городов Донбасса и важный промышленный центр Восточной Европы. Он возник во второй половине XIX века благодаря развитию угледобычи и металлургии, а впоследствии стал одним из главных центров тяжелой промышленности. Сегодня Донецк остается одним из самых известных городов региона: собрали о нем главное.
Читать дальше