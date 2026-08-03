Аэропорт в Березниках подешевел до 104 млн рублей

Имуществом бывшего аэропорта управляет ООО «Аэропорт Березники». Регулярные рейсы в порту не выполняются с 2001 года — тогда объект был исключен из федерального реестра гражданской авиации. Асфальтобетонная полоса аэропорта длиной 1,5 тыс. м была рассчитана на прием воздушных судов весом до 30 т. Потом она периодически использовалась для нужд малой авиации. В сервисах для планирования полетов объект указан как «заброшенный аэродром».