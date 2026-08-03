Две женщины заблудились в лесах под Красноярском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшую субботу спасатели дважды выезжали на помощь людям, потерявшимся в лесах под Красноярском.
Первый случай произошел в районе Торгашино. Во время прогулки по лесу 62-летняя женщина поняла, что не сможет самостоятельно найти дорогу обратно, и позвонила по номеру 112.
Диспетчер соединил ее со специалистами Красноярского поисково-спасательного отряда. Во время разговора спасатели уточнили, что находится вокруг женщины, и по приметным ориентирам смогли определить направление. Следуя их инструкциям, она самостоятельно вышла к автомобилю спасателей.
Позднее вечером помощь понадобилась еще одной женщине. В лесу рядом с деревней Минино заблудилась 37-летняя местная жительница. Спасатели организовали поиски, нашли женщину и передали сотрудникам полиции.
«Собираясь в лес, обязательно сообщите близким свой маршрут и время возвращения. Не забудьте взять с собой запас воды и полностью заряженный телефон. А чтобы вас было легче заметить в случае ЧП, выбирайте для похода одежду ярких цветов — это значительно упрощает работу поисковых групп», — наставляют в КГКУ «Спасатель».
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