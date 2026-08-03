Две женщины заблудились в лесах под Красноярском

«Собираясь в лес, обязательно сообщите близким свой маршрут и время возвращения. Не забудьте взять с собой запас воды и полностью заряженный телефон. А чтобы вас было легче заметить в случае ЧП, выбирайте для похода одежду ярких цветов — это значительно упрощает работу поисковых групп», — наставляют в КГКУ «Спасатель».