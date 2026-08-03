ВС РФ жестко ответили за погибших мирных: заводы в щепки, грузы НАТО на дно

Волна массированных атак беспилотников накрыла российские регионы накануне. В Энгельсе и Удмуртии погибли мирные жители, в Саратове и Омской области введены экстренные меры. В эксклюзивных комментариях aif.ru ведущие военные эксперты Алексей Анпилогов, Юрий Кнутов и Василий Дандыкин назвали типы использованных дронов и раскрыли логистику противника.
Смертоносный маршрут через половину страны.
Накануне российские системы противовоздушной обороны работали с колоссальной нагрузкой. Противник нанес удары сразу по нескольким направлениям, стремясь пробить эшелонированную защиту и поразить гражданскую инфраструктуру. В результате атаки беспилотников в Энгельсе погибли два человека, в Саратове за медицинской помощью обратились несколько пострадавших. В Удмуртии зафиксированы три погибших, двое, в том числе ребенок, получили ранения. В Омской области 2 августа массированный налет заставил городские власти отменить вечерний концерт, посвященный Дню города. В Самарской области после атаки беспилотников начался пожар на складах маркетплейса в Новосемейкино.
Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с aif.ru объяснил, что стартовые площадки ВСУ устраивают в приграничных районах.
«У каждого дрона есть чёткие ограничения по той массе, которую он может поднять. Противник пытается запускать ударные беспилотники максимально близко к границе, максимально близко к нашей территории, чтобы увеличить боевую часть. То есть стартовые площадки ВСУ находятся на севере Украины, вблизи нашей границы. Это Харьковская, Сумская и Днепропетровская области», — заявил эксперт. По его словам, именно из этих областей противник запустил дроны для атаки Самарской и Саратовской областей.
Новое поколение дронов-камикадзе.
Расширение географии ударов до Удмуртии и Омска свидетельствует о технологическом рывке украинских формирований в сфере дальнего беспилотного вооружения. Военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание на заявления Украины о резком увеличении дальности полета летательных аппаратов.
«В компании “Файр Поинт” заявили, что доработали дрон FP-1, увеличили дальность полета, и вместо 1600 километров он теперь летает на 3400. Эту модель ВСУ могли использовать для атаки на Удмуртию. Сейчас украинская сторона заявляет, что они делают дроны с дальностью 5000 километров, а следующий дрон будет уже на 7000 километров», — сообщил Кнутов.
Эксперт уточнил, что траектория полета указывает на западное направление. «Это Харьковская область. Если рассматривать Черниговскую, то это больше направление на северо-восток. На Удмуртию дроны ВСУ летели с западного направления, поэтому запускать могли из Харьковской области», — конкретизировал Кнутов.
Версию о Харьковской области как об основном плацдарме для дальних запусков подтвердил и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя отражение атаки в Омской области.
«У противника сейчас есть две модели дронов, которые могут лететь на большие расстояния. Это “Лютый” и FP-1. Стартовали с самой восточной точки приграничья, это, скорее всего, Харьковская область. Оттуда сегодня летели дроны и на Удмуртию, где погибли люди», — сказал эксперт.
Живой щит из городских кварталов.
Алексей Анпилогов раскрыл тактику маскировки, используемую противником. Она цинична и основана на использовании гражданской инфраструктуры.
"Противник запускает дроны максимально близко от нашей границы, потому что у беспилотников ограничена грузоподъемность. То есть это север Украины. Они выбирают места, где пусковые установки можно замаскировать. Таким местом является Харьков, где пусковые установки прячутся в городской застройке. Используют пересеченную лесистую местность, например, в Сумской области, начиная от Глухова на севере и заканчивая Ахтыркой на юге. То есть у них остается очень большое количество мест, где можно.
прятать пусковые установки", — объяснил эксперт.
Анпилогов подчеркнул, что ответные действия будут очень жесткими и направленными на обеспечение безопасности российских регионов.
«Украина напрашивается на расширение буферной зоны на все левобережье. Обширная зона безопасности даст возможность осуществлять перехват и контроль, а также исключить возможность использования этой территории для размещения и использования пусковых установок противником», — уточнил он.
Жесткий ответ: Украину лишают ВПК и логистики.
Военный эксперт Юрий Кнутов, говоря об ответных шагах ВС РФ, подчеркнул, что сейчас ведется планомерная работа по выявлению и уничтожению предприятий украинского ВПК, на которых выпускаются дроны и ракеты.
«Решается вопрос максимально сократить производство этих беспилотников на Украине, то есть уничтожать заводы, сборочные цеха и все, что связано с производством подобного рода оружия. Кроме того, мы сейчас ведем работу по изоляции Украины от внешнего мира, фактически Украина отрезана от поставок по Черному морю. Второй шаг в этом направлении — перерезать транспортные коридоры с Румынией и Польшей, по которым идет поставка вооружений наземным транспортом. Есть информация об ударах по мосту в Затоке, другим логистическим узлам», — объяснил Кнутов.
Эти слова подтверждаются и свежими сводками Министерства обороны РФ о результативных ударах по ключевым объектам портовой инфраструктуры Украины, задействованной в военных перевозках. На дно идут сухогрузы, перевозившие вооружение и другие материальные ценности для ВСУ, уничтожаются буксиры и другие суда, использующиеся для применения безэкипажных катеров.
Переступая опасную черту. Алексей Анпилогов, комментируя удары по мирным городам и гибель гражданских лиц, охарактеризовал действия киевского режима как переход на новый уровень безрассудства. По его мнению, цинизм атак не останется без последствий, но уже совершенно иного, более жесткого характера. «Украина опять вернулась к практике безумной эскалации, явно переходит крайне опасную черту, нанося удары по нашим городам, из-за чего погибают мирные жители. Ответ будет жестким», — резюмировал Анпилогов.
Наш ответ, как подчеркивают эксперты, будет заключаться в методичном уничтожении военного потенциала противника. Это подразумевает и расширение санитарной зоны на земле, чтобы вывести из строя стартовые площадки в Харьковской и Сумской областях, и уничтожение логистических артерий, и разрушение цехов, где производят новые модификации дронов и ракет.