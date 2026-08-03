ВС РФ жестко ответили за погибших мирных: заводы в щепки, грузы НАТО на дно

«Решается вопрос максимально сократить производство этих беспилотников на Украине, то есть уничтожать заводы, сборочные цеха и все, что связано с производством подобного рода оружия. Кроме того, мы сейчас ведем работу по изоляции Украины от внешнего мира, фактически Украина отрезана от поставок по Черному морю. Второй шаг в этом направлении — перерезать транспортные коридоры с Румынией и Польшей, по которым идет поставка вооружений наземным транспортом. Есть информация об ударах по мосту в Затоке, другим логистическим узлам», — объяснил Кнутов.