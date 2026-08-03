Уфа стала лидером Башкирии по заболеваемости пневмонией

В Башкирии по итогам 2025 года зарегистрировали 22 728 случаев внебольничной пневмонии. При этом в 13 муниципалитетах заболеваемость оказалась выше среднего показателя по республике. Лидером стала Уфа, где зафиксировали 842,2 случая на 100 тысяч жителей. На втором месте расположился Краснокамский район с показателем 813,2, на третьем — Сибай, где зарегистрировали 770,3 случая на 100 тысяч населения. Выше среднереспубликанского уровня заболеваемость также оказалась в Благовещенском, Уфимском, Альшеевском, Баймакском, Иглинском, Архангельском, Кармаскалинском, Ишимбайском и Салаватском районах, а также в Кумертау.
В целом показатель заболеваемости в Башкирии составил 559,2 случая на 100 тысяч населения. По сравнению с 2024 годом ситуация улучшилась: тогда медики зарегистрировали 26 110 заболевших. За год их число сократилось на 12,9%. Большинство заболевших приходится на города — 71% от общего количества случаев. На жителей сельской местности пришлось оставшиеся 29%.
За 2025 год внебольничную пневмонию перенесли 8 414 детей и подростков младше 18 лет. Это 37% от всех зарегистрированных случаев. Чаще всего пневмонию выявляли у малышей в возрасте от одного года до двух лет — 1911,8 случая на 100 тысяч детей этой возрастной группы. Высоким оказался показатель и среди младенцев до года — 1478 случаев на 100 тысяч.