Уфа стала лидером Башкирии по заболеваемости пневмонией

За 2025 год внебольничную пневмонию перенесли 8 414 детей и подростков младше 18 лет. Это 37% от всех зарегистрированных случаев. Чаще всего пневмонию выявляли у малышей в возрасте от одного года до двух лет — 1911,8 случая на 100 тысяч детей этой возрастной группы. Высоким оказался показатель и среди младенцев до года — 1478 случаев на 100 тысяч.