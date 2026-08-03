Пригородное сообщение в ДНР активно растёт

«2026 год стал для Донецкой железной дороги временем новых стартов. С нетерпением ждем налаживания сообщения с соседними российскими регионами. Многое для этого подготовлено, но запуск маршрутов зависит, в первую очередь, от вопросов безопасности», — написал он.