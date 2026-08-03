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Пригородное сообщение в ДНР активно растёт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 320 тысяч пассажиров в ДНР воспользовались железнодорожным транспортом после запуска в январе пригородных железнодорожных перевозок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 320 тысяч пассажиров в ДНР воспользовались железнодорожным транспортом после запуска в январе пригородных железнодорожных перевозок.

Завил глава республики Денис Пушилин.

«2026 год стал для Донецкой железной дороги временем новых стартов. С нетерпением ждем налаживания сообщения с соседними российскими регионами. Многое для этого подготовлено, но запуск маршрутов зависит, в первую очередь, от вопросов безопасности», — написал он.

Власти ДНР продолжают работать над стратегическими проектами интеграции в транспортную сеть России, добавил Пушилин. «Искренне поздравляю работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Здоровья, легких путей и надежного плеча коллег рядом. С Днем железнодорожника», — поздравил он.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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