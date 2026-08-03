С начала лета в нацпарке «Красноярские Столбы» травмы получили 20 человек

С начала лета краевые спасатели оказали помощь 20 туристам, которые получили травмы на прогулке в национальном парке «Красноярские Столбы». Накануне, в воскресенье, 2 августа, помощь специалистов посетителям нацпарка понадобилась дважды, рассказали в КГКУ «Спасатель». В первом случае к спасателям обратился 25-летний молодой человек с жалобой на укус насекомого, предположительно шершня. После укуса у парня резко повысилось артериальное давление. Пострадавшего доставили на улицу Свердловскую и передали врачам. Во втором случае помощь потребовалась 44-летнему туристу, который получил травму ноги во время подъема на вершину скального массива «Четвертый Столб». Самостоятельно спуститься он не мог. Спасатели применили альпинистское оборудование, организовали спуск пострадавшего и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.