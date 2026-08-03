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В Красноярском крае бизнесу начнут выдавать землю под туризм без торгов

Главное условие — проект должен быть реализован в течение пяти лет.

В Красноярском крае расширили меры господдержки для инвесторов в туристической сфере. Об этом сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири.

Теперь земельные участки для строительства гостиниц, аквапарков, горнолыжных комплексов и санаториев можно будет получить без торгов.

Новый механизм поможет сократить сроки реализации проектов, привлечь инвестиции и быстрее создать объекты, нужные жителям и гостям края. Главное условие — проект должен быть реализован в течение пяти лет.

Ранее мы сообщали, что до 30 млн рублей могут получить фермеры в Красноярском крае.