Норильчанин отсудил 200 тыс. рублей у магазина, который внес его в «черный список»

Мужчина заказал смартфон за 108 тысяч рублей и перевел полную стоимость на счет ООО «Гамма». На следующий день он попросил заменить модель на такую же, но с другим типом сим-карт, и доплатил 8 550 рублей на карту третьего лица. Через некоторое время менеджер сообщила, что счет заблокирован, а деньги не поступили. Позже заказ отменили, пообещав вернуть деньги в течение пяти дней.