Норильчанин отсудил 200 тыс. рублей у магазина, который внес его в «черный список»

Житель Норильска через суд взыскал с интернет-магазина почти 202 тысячи рублей за непоставленный смартфон, сообщили в краевом Роспотребнадзоре. Продавец не только не вернул деньги, но и внес покупателя в «черный список» после его жалобы.
Мужчина заказал смартфон за 108 тысяч рублей и перевел полную стоимость на счет ООО «Гамма». На следующий день он попросил заменить модель на такую же, но с другим типом сим-карт, и доплатил 8 550 рублей на карту третьего лица. Через некоторое время менеджер сообщила, что счет заблокирован, а деньги не поступили. Позже заказ отменили, пообещав вернуть деньги в течение пяти дней.
Когда покупатель сообщил о жалобе в Роспотребнадзор, продавец заявил, что возврат отменяется, а клиента вносят в «черный список». Мужчина обратился в банк — там подтвердили, что поставщик получил всю сумму, никаких блокировок счетов не было.
Специалисты Роспотребнадзора подготовили иск и представляли интересы пострадавшего в суде. Суд взыскал с ООО «Гамма» 108 тысяч рублей за непоставленный товар, 13,4 тысячи неустойки, 10 тысяч компенсации морального вреда и почти 70 тысяч штрафа. Доплату за изменение заказа в 8,5 тысячи рублей суд взыскал с третьего лица, на чью карту переводил деньги покупатель. Решение пока не вступило в силу.
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