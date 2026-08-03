Российские военные закрывают собой сдавшихся в плен бойцов ВСУ от дронов

Российские военнослужащие при первой же возможности позволяют пленным украинским бойцам выйти на связь с семьями, чтобы те знали, что их родные живы. Как отметили в подполье, из-за суровых порядков в украинской армии и вероятности оказаться в списках пропавших без вести близкие пленных всё чаще записывают видеоролики со словами благодарности российским военным за гуманное отношение и спасение жизней.