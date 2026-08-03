В Волгоградскую область возвращается жара

Завтра, 4 августа, погода сделает шаг на следующую ступень и прогреет регион до +38 градусов. Спасение от жары придет в Волгоградскую область только в среду. Несмотря на то, что столбики термометров покажут все те же +35, регион остудит легкий дождь с грозами и порывами ветра до 20 м/с.