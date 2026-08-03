При расчистке дороги в Хабаровском крае незаконно вырубили сотни деревьев

В Нанайском районе сотрудники двух лесозаготовительных организаций повредили 266 деревьев разных пород во время расчистки кюветов вдоль дороги. Работы велись без разрешительных документов, а ущерб лесному фонду приблизился к сумме в 1,2 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Нарушение обнаружили при обследовании участков Гассинского лесничества. Проверка показала, что рабочие расчищали придорожную территорию, затрагивая растущие рядом деревья, хотя необходимых оснований для их вырубки или повреждения у компаний не было.
После осмотра территории специалисты подсчитали количество пострадавших насаждений и оценили причинённый природе вред. Размер ущерба позволил квалифицировать произошедшее как незаконную рубку в особо крупном размере.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Теперь следствию предстоит установить, кто именно распорядился проводить работы без разрешений и кто участвовал в повреждении леса.
Прокуратура контролирует расследование и добивается возмещения ущерба, причинённого лесному фонду.