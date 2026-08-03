Жители Хабаровского края нарушили правила дорожного движения на 320 млн рублей

За первое полугодие жители Хабаровского края получили штрафы за нарушение ПДД на общую сумму более 320 миллионов рублей. Нарушения были выявлены с помощью специальных технических средств фиксации. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», число вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях по сравнению с прошлым годом возросло на 7,4% и составило 294,5 тысяч.