Жители Хабаровского края нарушили правила дорожного движения на 320 млн рублей

За первое полугодие жители Хабаровского края получили штрафы за нарушение ПДД на общую сумму более 320 миллионов рублей. Нарушения были выявлены с помощью специальных технических средств фиксации. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», число вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях по сравнению с прошлым годом возросло на 7,4% и составило 294,5 тысяч.
Львиная доля штрафов пришлась на ст. 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения». Таких постановлений вынесено 206,8 тысяч.
Второе по «популярности» нарушение касается ремней безопасности и мотошлемов — 33558 постановлений.
Реже всего автомобилисты нарушают ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» — 475 постановлений.
В краевом управлении Госавтоинспекции подчеркнули, что в настоящее время взыскано 204,5 млн рублей. Автомобилисты предпочитают уплачивать штрафы со скидкой. Более 76% от вынесенных постановлений было уплачено именно таким образом.
В ГАИ по Хабаровскому краю также напомнили о необходимости соблюдать ПДД. Цена нарушений может быть несоизмеримо больше назначенных штрафов.