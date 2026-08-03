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В Минино завершили отсыпку проблемных участков дорог и готовятся к ремонту семи улиц

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Минино завершили грейдирование и отсыпку наиболее проблемных участков дорог.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Минино завершили грейдирование и отсыпку наиболее проблемных участков дорог.

Спецтехника работала на улицах Вокзальной, Новой, 1-й Луговой, 2-й Луговой, Пионерской и Южной, а также на улице Озерной в направлении Мининской врачебной амбулатории. На участках выровняли дорожное полотно, устранили колеи и неровности, сформировали профиль дорог для отвода дождевой воды к обочинам.

Для восстановления покрытия использовали 212 кубометров щебня — это около 20 самосвалов. Крупную фракцию применили для укрепления основания, мелкую — для выравнивания и уплотнения поверхности. Работы затронули проблемные участки улиц общей протяженностью около 10 километров.

Следующим этапом станет капитальный ремонт дорог. В ближайшее время подрядные организации приступят к обновлению участков улиц Енисейской, Тихой, Продольной, Заречной, Красноярской, Озерной и Зеленой. Исполнители уже определены, сейчас завершаются необходимые процедуры перед выходом на объекты.

Кроме того, подготовлены сметы на ремонт улицы Речной и еще одного участка улицы Озерной.

Всего дорожная сеть Минино насчитывает 89 улиц, переулков и проездов общей протяженностью почти 56 километров.