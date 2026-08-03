В Минино завершили отсыпку проблемных участков дорог и готовятся к ремонту семи улиц

Спецтехника работала на улицах Вокзальной, Новой, 1-й Луговой, 2-й Луговой, Пионерской и Южной, а также на улице Озерной в направлении Мининской врачебной амбулатории. На участках выровняли дорожное полотно, устранили колеи и неровности, сформировали профиль дорог для отвода дождевой воды к обочинам.