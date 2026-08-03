Росстат: женщины в июне 2026 года искали работу дольше мужчин

Уточняется, что доля безработных, искавших работу от 1 до 3 месяцев, уменьшилась на 4,3 п. п. по сравнению с маем 2026 г. и составила 24,7%. Находились в состоянии застойной безработицы, то есть искали работу более 12 месяцев, 13,5% безработных.