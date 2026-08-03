Росстат: женщины в июне 2026 года искали работу дольше мужчин

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Женщины в России в июне 2026 года искали работу дольше, чем мужчины — 5,8 и 4,9 месяца соответственно. Это следует из последних данных Росстата, которые изучил ТАСС.
«Средняя продолжительность поиска работы безработными в июне 2026 года у женщин составила 5,8 месяца, у мужчин — 4,9 месяца», — говорится в сообщении.
Уточняется, что доля безработных, искавших работу от 1 до 3 месяцев, уменьшилась на 4,3 п. п. по сравнению с маем 2026 г. и составила 24,7%. Находились в состоянии застойной безработицы, то есть искали работу более 12 месяцев, 13,5% безработных.
В июне 2026 года 23,3% безработных искали работу при помощи службы занятости, а 64,6% безработных обращались к друзьям, родственникам и знакомым.