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Почти 400 единиц транспорта вышли на маршруты Хабаровска

Пассажиров перевозят 355 автобусов, 22 трамвая и 19 троллейбусов.

В Хабаровске утром 3 августа на городские маршруты вышли 396 единиц общественного транспорта. Отключений холодной и горячей воды к 07:00 не зафиксировано, сообщили в администрации города.

Пассажиров перевозят 355 автобусов, 22 трамвая и 19 троллейбусов. Движение общественного транспорта осуществляется по установленным маршрутам.

Накануне днём улицы краевого центра обслуживали 20 единиц дорожной техники, ночью работали ещё три машины. С городских магистралей собрали и вывезли 98 мешков мусора.

За прошедшие сутки в Хабаровске зарегистрировали 20 дорожно-транспортных происшествий, шесть пожаров и два возгорания. Медики скорой помощи приняли 551 вызов.

Днём воздух в городе прогреется до +29… +31 градуса. Ожидается южный ветер скоростью от двух до четырёх метров в секунду.