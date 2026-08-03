Хабаровские школьники спроектировали типовой дом для земских работников

Ученики 10-ых и 11-ых классов лицея «Вектор» и гимназии № 8 из Хабаровска создали готовую 3D-модель жилья для специалистов, которые переезжают работать в сельскую местность. Это жилье представляет из себя одноэтажный жилой дом с двумя спальнями, гостиной, гардеробной и санузлом. Школьники уже спроектировали все инженерные сети, а сейчас они заканчивают работу над фасадом. Строительство первого такого дома начнется в Нанайском районе уже в этом году. В следующем году в регионе будет построено 28 таких домов, а в 2028 году — еще семь. Во всех домах будет установлена мебель и сантехника, чтобы люди могли сразу начать полноценно жить в своих новых домах. Причем, в строительстве будут использованы стройматериалы и мебель, произведенные в Хабаровском крае. Этот проект получил название «Призвание ДВ». Идея разработать типовой проект для таких домов принадлежит самим школьникам, которые попросили организовать для них летнюю практику, и краевые власти пошли им навстречу. В реализации этого проекта вместе с ребятами участвовали специалисты Проектно-строительного института Хабаровского края. К слову, документация будет направлена на госэкспертизу уже в августе. «Авторы проекта учатся в профильных строительных классах. Именно такой должна быть современная профориентация — ученики углубленно изучают интересующие их предметы и получают практический опыт уже в школе, решая реальные задачи для региона. Это помогает им увереннее поступать в наши ВУЗы, осваивать востребованные профессии и начинать трудовой путь уже с серьезным багажом знаний и навыков», — заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.