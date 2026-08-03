Заводчица из Хабаровска брала деньги за щенков, игнорируя обязанности по их доставке хозяевам

34-летняя жительница Хабаровска публиковала в интернете объявления о продаже щенков пород «амстафф» и «стаффордширский терьер». Получив оплату за щенка, она не занималась их доставкой покупателям. В 2024 году женщина прекратила разводить собак и отдала оставшихся животных в другие питомники. Сумма ущерба составила 143 тысячи рублей, подсудимая полностью его возместила. Учитывая уже имеющиеся судимости и позицию государственного обвинителя, виновной назначили 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 10 месяцев 11 дней. Приговор не вступил в законную силу.