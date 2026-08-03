Хабаровская разводчица брала деньги за щенков, которых не доставляла

В Хабаровске 34-летнюю местную жительницу приговорили к четырём годам колонии за обман покупателей породистых собак. Женщина получала полную оплату за щенков, но не передавала их новым владельцам, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
С сентября 2024 года по май 2025-го она размещала в интернете объявления о продаже щенков амстаффа и стаффордширского терьера. Покупатели переводили деньги, рассчитывая на доставку животных, однако после оплаты своих обязательств продавец не выполняла.
При этом ещё в 2024 году женщина перестала заниматься разведением собак и передала имевшихся животных в другие питомники. Общий ущерб покупателям составил 143 тысячи рублей. Позднее осуждённая полностью вернула эти деньги.
Суд признал хабаровчанку виновной в мошенничестве и назначил ей четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно её на десять месяцев и 11 дней лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
При определении наказания суд учёл прежние судимости женщины и позицию прокуратуры Индустриального района. Приговор пока не вступил в законную силу.