Супероружие РФ поразило НАТО: боевой лазер и особые ракеты меняют ход СВО

Российская армия вывела на передовую робота «Курьер» с лазером и сверхскоростные ракеты «Бандероль». Наземная платформа дистанционно выжигает взрывчатку, не вызывая детонации. «Бандероли» на скорости 600 км/ч прорывают эшелонированную ПВО НАТО. На Западе признали высокую эффективность нового российского вооружения. Подробности нового супероружия — в эксклюзивном комментарии военного эксперта Юрия Кнутова для aif.ru.
Робот-сапёр выжигает мины лазером.
Наземный робототехнический комплекс «Курьер» заступил на боевое дежурство на передовой. Платформу оснастили боевым лазером, способным дистанционно выжигать взрывчатку в боеприпасах, не вызывая детонации.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил принцип работы этой технологии и рассказал, почему она совершает революцию в сапёрном деле на передовой. «Лазер работает непосредственно по взрывателям: либо выводит из строя детонатор, либо, наоборот, способствует его детонации на безопасном расстоянии. Лазером оснащают не только НРТК, его сейчас устанавливают и на беспилотники», — отметил он.
Российские инженеры создали уникальный инструмент, который позволяет уничтожать минные заграждения противника, не рискуя жизнью личного состава и не поднимая шума. Оператор, находясь на безопасном удалении, управляет роботом с лазером, который выжигает детонаторы.
Военный эксперт отметил, что устройства с лазером устанавливаются также на дроны, что существенно облегчает работу сапёров при передвижении войск и делает её более безопасной.
«Например, участок разминировали, ночью прилетела “Баба-Яга”, снова всё заминировала. Утром работа по зачистке начинается снова. На линии боевого соприкосновения работы по разминированию не просто много, там её непочатый край. Появление роботизированной техники существенно облегчает задачу нашим подразделениям», — уточнил собеседник издания.
Кнутов добавил, что НРТК «Курьер» имеет большую сферу применения на передовой и представляет собой универсального солдата, готового выполнять самые разные задачи в зависимости от установленного оборудования. «НРТК “Курьер” — это небольшая гусеничная платформа длиной порядка двух метров, но с достаточной грузоподъёмностью до 200 килограммов. Управление может осуществляться дистанционно, по принципу дронов. На эту платформу устанавливается различное оборудование, в частности, как для разминирования, так и для установки мин», — подытожил он. Появление лазерного вооружения на роботизированных платформах — это асимметричный ответ на минную тактику ВСУ. Компактность, универсальность и дистанционное управление делают эту машину незаменимой в условиях современных военных конфликтов.
Новейшие ракеты РФ: высокоскоростные, манёвренные, эффективные.
Американское информагентство Bloomberg опубликовало большой материал, в котором было вынуждено констатировать: российский ВПК совершил рывок, создав боеприпас, против которого бессильны хвалёные системы Patriot. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему ракеты «Бандероль» называют супероружием.
«Наши “Бандероли” по боевым характеристикам и размерам напоминают американскую крылатую ракету JASSM, которая запускается с самолётов, но есть и существенные отличия. Наши “Бандероли” могут запускаться с беспилотников, с наземной пусковой установки и с катапульты, что делает их более универсальными. За счёт небольшого размера их обнаружение радиолокационными средствами затруднено», — сказал он.
По словам Кнутова, «Бандероли» от аналогов отличает высокая скорость и манёвренность.
«Самое главное — они очень манёвренны, могут менять траекторию и лететь на достаточно большой высоте либо, наоборот, достаточно низко, но со скоростью 500−600 километров в час, что делает “Бандероли” неуловимыми для любых средств перехвата. У дронов ПВО Украины максимальная скорость не превышает 300 километров. Таким образом, украинская система ПВО, которая создавалась непосредственно НАТО с помощью автоматизированных систем управления, оказалась на сегодняшний день неэффективна. Наши крылатые ракеты, как и дроны “Герань-4”, находятся в зоне поражения минимальное время, их просто не успевают перехватить. Использовать Patriot неоправданно дорого и неэффективно, поскольку он не может перехватить ракеты и дроны, которые идут на предельно малой или, наоборот, большой высоте», — отметил военный эксперт.
Ракеты «Бандероль» используются на различных участках передовой для поражения таких целей, как опорные пункты, цеха по производству БПЛА, склады с продукцией и портовая инфраструктура ВСУ. Комбинация предельно малой высоты полёта и скорости за 500 километров в час делает перехват практически невыполнимой задачей для противника.
Российские разработчики постоянно совершенствуют вооружение и создают новые модели, которые дают уверенное преимущество ВС РФ на поле боя. Западные эксперты вынуждены признать преимущества российского оружия.