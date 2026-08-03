В Красноярске разыграли награды пятого этапа Гран-при Российской Дрифт Серии

В финальном заезде Попов обошел Сергея Кузнецова из Fresh Racing, который занял второе место. Третьим стал пилот Carville Racing Антон Козлов. Для Попова эта победа стала второй в карьере в парных заездах RDS GP. После этапа в Красноярске борьба за чемпионство в сезоне обострилась: лидер личного зачета Томми Кайли впервые в сезоне не прошел дальше ТОП-32 и набрал только четыре очка.