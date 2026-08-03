В Красноярске разыграли награды пятого этапа Гран-при Российской Дрифт Серии

В Красноярске завершился пятый этап Гран-при Российской Дрифт Серии. Победителем соревнований на трассе «Красное кольцо» стал Владислав Попов из команды «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». Об этом сообщили на официальном сайте соревнований.
В финальном заезде Попов обошел Сергея Кузнецова из Fresh Racing, который занял второе место. Третьим стал пилот Carville Racing Антон Козлов. Для Попова эта победа стала второй в карьере в парных заездах RDS GP. После этапа в Красноярске борьба за чемпионство в сезоне обострилась: лидер личного зачета Томми Кайли впервые в сезоне не прошел дальше ТОП-32 и набрал только четыре очка.
Перед финальным этапом, который пройдет на Moscow Raceway, шансы на титул сохраняют сразу несколько пилотов, включая Томми Кайли, Сергея Кузнецова и Антона Козлова.