Санавиация получила самолет для дальних маршрутов в Хабаровском крае

Медицинская эвакуация из отдаленных районов теперь стала доступнее. В крае появился самолет «Пилатус РС-12» с медмодулем, он может добраться туда, куда вертолет не долетает. Это Охотск, Аян, Нелькан, Чумикан и другие населенные пункты края. Теперь у медиков есть выбор: использовать вертолет там, где он эффективнее, а самолет — на дальних расстояниях. Это сокращает время доставки пациентов в стационар при инфарктах, инсультах, травмах и осложнениях во время беременности. «Пилатус РС-12» оснащен оборудованием для стабилизации состояния прямо в полете.