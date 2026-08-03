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Санавиация получила самолет для дальних маршрутов в Хабаровском крае

Медицинская эвакуация из отдаленных районов теперь стала доступнее. В крае появился самолет «Пилатус РС-12» с медмодулем, он может добраться туда, куда вертолет не долетает. Это Охотск, Аян, Нелькан, Чумикан и другие населенные пункты края. Теперь у медиков есть выбор: использовать вертолет там, где он эффективнее, а самолет — на дальних расстояниях. Это сокращает время доставки.

Источник: Губерния онлайн

Медицинская эвакуация из отдаленных районов теперь стала доступнее. В крае появился самолет «Пилатус РС-12» с медмодулем, он может добраться туда, куда вертолет не долетает. Это Охотск, Аян, Нелькан, Чумикан и другие населенные пункты края. Теперь у медиков есть выбор: использовать вертолет там, где он эффективнее, а самолет — на дальних расстояниях. Это сокращает время доставки пациентов в стационар при инфарктах, инсультах, травмах и осложнениях во время беременности. «Пилатус РС-12» оснащен оборудованием для стабилизации состояния прямо в полете.