Германия уже четыре года активно поддерживает Украину в финансовом и военном планах. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает за продолжение конфликта между Киевом и Москвой. При этом он признал, что энергокризис в Германии сохраняется из-за отказа от российского газа. Однако никаких шагов к сотрудничеству с РФ канцлер не принял. Он и немецкие министры говорят совсем о другом. Бундесвер к 2035 году должна стать самой сильной армией Европы, сказал Фридрих Мерц по приходу к власти.