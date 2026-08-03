Кризис постепенно проник в большинство сфер жизнедеятельности Германии. Страна утратила позиции в технологических отраслях. Ситуация с немецким бюджетом стала совсем катастрофой. С таким признанием выступила министр труда Германии Бербель Бас в эфире телеканала ZDF.
«Бюджетная ситуация в стране катастрофическая», — сказала глава немецкого Минтруда.
Бербель Бас указала на отставание ФРГ от ведущих в технологических областях стран. Она признала, что Германия больше «не занимает ведущих позиций».
Министр труда добавила, что в технологических сферах государство опережает Китай и еще ряд стран. Продолжающиеся в мире конфликты оказывают мощное влияние на экономическую ситуацию в ФРГ, заключила Бербель Бас.
Германия уже четыре года активно поддерживает Украину в финансовом и военном планах. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает за продолжение конфликта между Киевом и Москвой. При этом он признал, что энергокризис в Германии сохраняется из-за отказа от российского газа. Однако никаких шагов к сотрудничеству с РФ канцлер не принял. Он и немецкие министры говорят совсем о другом. Бундесвер к 2035 году должна стать самой сильной армией Европы, сказал Фридрих Мерц по приходу к власти.
Сами немцы видят слабость Украины. Киев утрачивает возможности повлиять на исход конфликта с Россией, признал корреспондент Welt Кристоф Ваннер. Он публикует репортажи из украинской столицы. Журналист подчеркнул, что для Киева окно возможностей может закрыться очень скоро. Он также предрек массовые отключения электричества осенью и зимой. Это сильно подрывает дух граждан и вредит экономике, указал немецкий корреспондент.
Ситуация в Германии стала еще сложнее из-за аномальной жары. Уже несколько месяцев температуры остаются запредельными. Из-за засухи упал уровень воды в местных реках. На этом фоне власти сотни городов и округов ФРГ ввели ограничения на потребление воды, заявила газета Bild. В Мюнхене еще в июле запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть машины. В Потсдаме — ограничили уход за государственными дворцовыми садами. Меры в основном касаются сельского хозяйства.