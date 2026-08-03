В Красноярске мобильный флюорограф в августе будет работать на улице Весны

В августе мобильный флюорографический кабинет Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера № 1 будет принимать жителей у поликлиники № 14 по адресу: улица Весны, 11. Обследование можно пройти с 7 по 14 августа и с 17 по 21 августа, а также 25, 27, 28 и 31 августа. Время работы мобильного кабинета — с 09:00 до 14:00. Флюорографию могут бесплатно пройти жители Красноярска, в том числе те, у кого нет медицинского полиса или прописки. Предварительная запись не нужна. С собой необходимо взять только документ, удостоверяющий личность. Результаты обследования можно забрать в мобильном кабинете через день после исследования. Флюорография помогает выявить туберкулез органов дыхания, онкологические заболевания органов грудной полости, патологии сердца, плевры и диафрагмы, саркоидоз, профессиональные болезни легких, а также врожденные аномалии развития видимого скелета и легких. Врачи напоминают, что ряд заболеваний может протекать бессимптомно, поэтому флюорографическое обследование грудной клетки необходимо проходить один раз в год. Читайте также: В селе Устюг Красноярского края протестировали новый формат медосмотров В Красноярском крае диспансеризацию прошли более 233 тысяч жителей старше 60 лет В красноярской больнице № 20 детям начали устанавливать инсулиновые помпы.