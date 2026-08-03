Какой будет накопительная пенсия россиян в 2027 году

Порядок ежегодного определения этого периода закреплен в законе о накопительной пенсии. Он рассчитывается на основе официальной статистики о продолжительности жизни мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста, с применением методики, утвержденной Правительством. При этом в методике установлен так называемый «потолок» — максимальное значение, которое не может быть превышено, даже если расчеты по статистике дают больший срок. В 2025 и 2026 годах этот максимум составлял 270 месяцев. Таким же он может остаться и в 2027 году.