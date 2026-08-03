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Омский концерт Виктории Дайнеко перенесли на понедельник и в другое место

Вместо Соборной площади он пройдет на Зеленом острове.

Источник: Комсомольская правда

Бесплатный концерт певицы Виктории Дайнеко (0+), отмененный в воскресенье, 2 августа, в Омске все же пройдет, но в понедельник. Местом его проведения станет Зеленый остров.

О переносе сообщил на своем канале в «Максе» губернатор Виталий Хоценко.

«Сегодня в парке “Зеленый остров” состоится запланированное ранее мероприятие с розыгрышем призов и концертом певицы Виктории Дайнеко», — уточнил он.

Губернатор пригласил горожан на концерт, уточнив, что его начало в 19:00.

Известно, что 2 августа концерт певицы, как и другие массовые мероприятия, намеченные на вечер этой даты, был отменен из-за угрозы беспилотной атаки. Выступление Дайнеко должно было пройти на Соборной площади, вместе и с программой певицы Mary Gu.

О режиме опасности БПЛА 2 августа мы уже сообщали.

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