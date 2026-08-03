Богучанская ГЭС поддержала привлечение новых педагогов в Кежемский округ

Программа распространяется как на учителей-предметников для общеобразовательных школ, так и на педагогов системы дополнительного образования. Первыми кандидатами на получение подъемных станут три учителя (химии и биологии, математики и информатики), которые с 1 сентября начнут преподавать в самой большой в Кежемском округе школе № 4 им. В. Н. Заборцева, а также два тренера, приглашенные на работу в секции волейбола Спортивной школы. Среди новых жителей округа четыре молодых специалиста и один участник краевой программы «Земский учитель», имеющий большой стаж педагогической работы.