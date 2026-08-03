Богучанская ГЭС поддержала привлечение новых педагогов в Кежемский округ

В Красноярском крае АО «Богучанская ГЭС» и администрация Кежемского муниципального округа заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на привлечение дополнительных кадров в муниципальные учреждения образования.
В рамках договора гидроэлектростанция выделит целевые средства на выплату единовременного пособия и компенсацию расходов по аренде жилья для учителей и педагогов дополнительного образования, приезжающих на работу в округ из территорий Красноярского края и регионов Российской Федерации. Ожидается, что дополнительные меры существенно повысят конкурентоспособность Кежемского округа на рынке труда и сделают переезд в Нижнее Приангарье привлекательным для сильных специалистов.
Согласно условиям соглашения, в течение 12 месяцев с момента его заключения дополнительные меры поддержки позволят привлечь в учебные заведения округа до 20 квалифицированных специалистов. Финансовую помощь от Богучанской ГЭС для обустройства на новом месте педагоги могут получить сразу после трудоустройства, а компенсацию затрат на найм жилья — после заключения договора аренды. Реализация соглашения начнется в ближайшее время, чтобы специалисты смогли приступить к работе с началом нового учебного года.
Программа распространяется как на учителей-предметников для общеобразовательных школ, так и на педагогов системы дополнительного образования. Первыми кандидатами на получение подъемных станут три учителя (химии и биологии, математики и информатики), которые с 1 сентября начнут преподавать в самой большой в Кежемском округе школе № 4 им. В. Н. Заборцева, а также два тренера, приглашенные на работу в секции волейбола Спортивной школы. Среди новых жителей округа четыре молодых специалиста и один участник краевой программы «Земский учитель», имеющий большой стаж педагогической работы.
— Качественное и доступное образование — фундамент развития территории и залог того, чтобы семьи с детьми связывали свое будущее с родным краем. Привлечение новых квалифицированных педагогов позволит снизить нагрузку на учителей, повысить уровень подготовки школьников и расширить спектр дисциплин в системе дополнительного образования. Мы искренне благодарны руководству и коллективу Богучанской ГЭС за многолетнее надежное партнерство, чуткое отношение к проблемам округа и весомый вклад в укрепление его социальной сферы, — подчеркнул глава Кежемского муниципального округа Олег Желябин.
В 2026 году АО «Богучанская ГЭС» окажет Кежемскому округу финансовую помощь на реализацию проектов по формированию комфортной городской среды, развитию образования, культуры, здравоохранения и спорта на сумму, превышающую 26,2 млн рублей. Поддержка образовательной системы территории — одно из важнейших направлений благотворительной деятельности и социальной политики Богучанской ГЭС. Энергетики систематически инвестируют в подрастающее поколение: создают условия для работы профильного РусГидро-класса, помогают оснащать школы и детские сады современной техникой, цифровыми лабораториями и спортивным инвентарем. Финансирование подъемных и аренды жилья для учителей — прямой вклад в будущее округа, создание привлекательной среды для жизни и воспитания детей.