Трамп назвал дату начала мирных переговоров США и Ирана

Глава Белого дома отметил, что над будущими мирными инициативами уже работают технические группы двух стран. Более того, по словам Трампа, некоторые договоренности уже достигнуты.
«Переговоры начнутся завтра днем», — заверил американский лидер.
Нефть начала дешеветь ночью 3 августа на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об Иране. Цена на марку Brent опустилась уже на 8,2 процента. Сейчас нефть стоит 82,66 доллара за баррель.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее предостерег американское руководство от авантюристских действий. Министр заверил, что Тегеран будет действовать решительно в случае жестких шагов Белого дома. Штаты получат отпор, добавил Аббас Аракчи.
Накануне президент США Дональд Трамп отменил запланированный масштабный удар по Ирану после согласования компромисса по Ормузскому проливу. По данным западных СМИ, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи принял предложение, подготовленное при посредничестве Катара. Положительный ответ Тегерана стал одной из причин, по которым американский лидер отказался от атаки.
На этом фоне официальные лица Тегерана заявили, что соглашения между Ираном и США об открытии Ормузского пролива на данный момент не существует, а важнейшая артерия остается закрытой. В Вооруженных силах (ВС) Ирана страны подчеркнули, что пока сохраняется американская агрессия, проход через пролив останется заблокированным и будет осуществляться исключительно под жестким контролем Военно-морских сил КСИР.
Немногим ранее Трамп допустил массированный удар по Ирану и заявил, что близок к принятию окончательного решения. При этом глава Минэнерго США Крис Райт позже сообщил, что Вашингтон намерен обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив даже без сделки с Тегераном. Он подчеркнул, что Белый дом все же предпочел бы мирное соглашение.