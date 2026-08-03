Трамп назвал дату начала мирных переговоров США и Ирана

Немногим ранее Трамп допустил массированный удар по Ирану и заявил, что близок к принятию окончательного решения. При этом глава Минэнерго США Крис Райт позже сообщил, что Вашингтон намерен обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив даже без сделки с Тегераном. Он подчеркнул, что Белый дом все же предпочел бы мирное соглашение.