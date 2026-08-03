«Аврора» начала продажи билетов на рейсы в Советскую Гавань и Николаевск-на-Амуре

На маршруте Хабаровск — Николаевск-на-Амуре с 25 октября по 31 декабря частота составит 12 рейсов в неделю: по два рейса ежедневно с понедельника по пятницу и по одному — в субботу и воскресенье. Обычный тариф — 10000 рублей. Для жителей, постоянно проживающих не менее 12 месяцев в Аяно-Майском, районе имени Полины Осипенко, Николаевском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском и Охотском районах, установлена льготная цена 4500 рублей.