«Аврора» начала продажи билетов на рейсы в Советскую Гавань и Николаевск-на-Амуре

Авиакомпания «Аврора» начала продажу авиабилетов на социально значимые рейсы из Хабаровска в Советскую Гавань и Николаевск-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», полеты будут выполняться до 31 декабря при субсидировании со стороны правительства Хабаровского края.
На направлении Хабаровск — Советская Гавань с 26 октября по 31 декабря рейсы запланированы три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Базовый тариф в одну сторону составит 6200 рублей.
Для льготных категорий граждан России предусмотрена цена 3100 рублей. В список вошли молодые люди от 12 до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающие, дети-инвалиды с сопровождающими, инвалиды с детства II и III групп, а также многодетные семьи. Количество мест по льготному тарифу ограничено.
На маршруте Хабаровск — Николаевск-на-Амуре с 25 октября по 31 декабря частота составит 12 рейсов в неделю: по два рейса ежедневно с понедельника по пятницу и по одному — в субботу и воскресенье. Обычный тариф — 10000 рублей. Для жителей, постоянно проживающих не менее 12 месяцев в Аяно-Майском, районе имени Полины Осипенко, Николаевском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском и Охотском районах, установлена льготная цена 4500 рублей.
Кроме того, на этом же рейсе действуют общефедеральные льготы (5000 рублей) для категорий: молодежь, пенсионеры, инвалиды, многодетные — также с ограничением по числу мест.
Перевозка осуществляется на воздушных судах DHC-8.
О старте продаж на период после 31 декабря 2026 года авиакомпания сообщит дополнительно.