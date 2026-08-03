Новости Нижегородской области 3 августа: авария с роботом и год без канатки

Август начался в регионе с многолюдных дивеевских торжеств с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с 5000-ного ночного забега по улицам Нижнего и многих других примет, казалось бы, мирной жизни. Но нельзя ни на минуту забывать: в нашем далёком от фронта федеральном округе при атаке беспилотников ВСУ на Удмуртию за день погибли три человека, в ещё более удалённом Омске пришлось отменить мероприятия в День города. Режим беспилотной опасности вводят и в Нижегородской области ежесуточно: будьте бдительны и осторожны! А пока нижегородцы активно обсуждают первую серьёзную аварию с роботом-доставщиком и грозящий затянуться ремонт канатной дороги на Бор. По главным темам прошёлся nn.aif.ru.
Первая авария с роботом-доставщиком и человеком в Нижнем Новгороде.
ДТП с участием робота-доставщика и велосипедиста случилась на улице Бориса Панина: Сеть облетели кадры с грустно стоящей поцарапанной доставочной машинкой и асфальтом, испачканным чем-то сильно похожим на кровь. Очевидцы сообщили, что велосипедиста увезла скорая помощь, у него как минимум рассечена голова.
В сервисе, где работают роботы-доставщики, аварию оперативно прокомментировали: по информации с датчиков робота, двигался он по улице с минимальной скоростью и, завидев резкую смену ситуации н дороге впереди, замер на безопасном расстоянии. Что случилось дальше, не уточняется. С пострадавшим представители сервиса на связи и готовы поддержать.
Таких аварий следовало ожидать, как только милые машинки-курьеры появились на наших улицах. И вовсе не из-за машинок — увы, иные люди, особенно пользующиеся разнообразными средствами индивидуальной мобильности, встроенных программ безопасности внутри не имеют и вообще как бы бессмертны, поэтому очертя голову летят наперерез всему и вся. Как было с велосипедистом, пока неизвестно, в любом случае ему — здоровья.
Впрочем, ДТП, где участники — человек и человек, пока имеют гораздо более фатальные последствия. Днём 2 августа под Арзамасом, на дороге Выездное — Шоргино, столкнулись «Жигули» и мотоцикл Honda, оба водителя, 70-летний в авто и 28-летний на мотоцикле, погибли. Как сообщает ГАИ, легковая машина двигалась по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрёстке не уступила дорогу мототранспорту.
Ждём до мая-2027: ремонт канатной дороги Нижний — Бор может продлиться месяцы.
Новость, просто обескураживающая всех, кто часто курсирует между областным центром и Бором: канатная дорога, вставшая на экстренный ремонт после инцидента 6 июля, может вновь запуститься ни много ни мало к маю 2027 года! Именно такой срок отвёл ей Ростехнадзор для устранения выявленных нарушений, прозвучало в итоговой программе телекомпании «Волга».
Между тем особенно в дачный сезон канатка важна не просто как захватывающий аттракцион для туристов, но как востребованный общественный транспорт. Напомним, в июльский ураган сразу несколько кабинок канатки, к счастью, пустых, столкнулись друг с другом, дорогу спешно остановили, людей, в том числе детей, спускали вниз, как в боевике, на тросах. После этого в отношении компании-оператора открыли административное дело.
Ясно, что время на устранение нарушений дано с запасом. Если всё успеют раньше и внеплановая проверка регулятора даст добро, канатка поедет. А пока придётся пользоваться мостом.
Снова зной: погода в Нижегородской области 3 августа.
Новая неделя начинается с дневных +25 градусов, и чем ближе выходные, тем ближе изнуряющие +30. Наслаждаемся стремительно тающим летом: август в Центральной России, по прогнозам Центра погоды «Фобос», обещает быть контрастным, в десятых числах зной сменит резкое, но недолгое похолодание.