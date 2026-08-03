Новости Нижегородской области 3 августа: авария с роботом и год без канатки

Август начался в регионе с многолюдных дивеевских торжеств с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с 5000-ного ночного забега по улицам Нижнего и многих других примет, казалось бы, мирной жизни. Но нельзя ни на минуту забывать: в нашем далёком от фронта федеральном округе при атаке беспилотников ВСУ на Удмуртию за день погибли три человека, в ещё более удалённом Омске пришлось отменить мероприятия в День города. Режим беспилотной опасности вводят и в Нижегородской области ежесуточно: будьте бдительны и осторожны! А пока нижегородцы активно обсуждают первую серьёзную аварию с роботом-доставщиком и грозящий затянуться ремонт канатной дороги на Бор. По главным темам прошёлся nn.aif.ru.