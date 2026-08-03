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В Москве введут в эксплуатацию 10 храмов в 2026 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. 10 храмов планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, основную часть — в IV квартале. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Источник: РИА "Новости"

«На 2026 год запланировано сдать 10 храмов. Основная часть — в IV квартале», — сказал Кипшидзе.

Он отметил, что с 2009 года в Москве было введено в эксплуатацию 152 храма.