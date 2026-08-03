В Курске откроют памятник корейским и российским солдатам

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Памятник корейским и российским солдатам, освобождавшим Курскую область откроют в ноябре 2025 года в Курске, сообщила в беседе с ТАСС директор Студии военных художников имени М. Б. Грекова Татьяна Самарская.
«В ближайшее время у нас состоится открытие памятника, посвященного корейским и российским солдатам, освобождавшим Курскую область. Монумент появится в ноябре в городе Курске. Это очень интересный образ: корейский и русский воины стоят под единым знаменем», — рассказала она.
По словам собеседницы агентства, новая работа продолжает линию, заложенную в военно-патриотическом парке «Патриот». «Мы уже установили там памятник корейским солдатам, которые в годы Великой Отечественной войны помогали советским воинам освобождать нашу землю (“Союзники. Бойцы Кореи” — прим. ТАСС). Затем корейская сторона создала большой мемориал, посвященный своим и российским солдатам, — его недавно открыли в Пхеньяне», — заключила она.