В Курске откроют памятник корейским и российским солдатам

По словам собеседницы агентства, новая работа продолжает линию, заложенную в военно-патриотическом парке «Патриот». «Мы уже установили там памятник корейским солдатам, которые в годы Великой Отечественной войны помогали советским воинам освобождать нашу землю (“Союзники. Бойцы Кореи” — прим. ТАСС). Затем корейская сторона создала большой мемориал, посвященный своим и российским солдатам, — его недавно открыли в Пхеньяне», — заключила она.