В Омске 22 человека попались пьяными за рулем

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, за минувшие сутки омичи попались на нарушении ПДД 555 раз. Ещё одной «красивой» цифрой могут похвастаться 22 человека — именно столько протоколов составили за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Кроме того, в регионе произошло девять аварий, в которых пострадали три человека.
За различные административные правонарушения полицейские составили 651 протокол.
Всего в омскую полицию за это время поступило 1 460 сообщений о преступлениях и происшествиях. По итогам проверок было возбуждено 19 уголовных дел.