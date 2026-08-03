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В Омске 22 человека попались пьяными за рулем

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили в Омской области 555 нарушений ПДД.

Источник: Om1 Омск

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, за минувшие сутки омичи попались на нарушении ПДД 555 раз. Ещё одной «красивой» цифрой могут похвастаться 22 человека — именно столько протоколов составили за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Кроме того, в регионе произошло девять аварий, в которых пострадали три человека.

За различные административные правонарушения полицейские составили 651 протокол.

Всего в омскую полицию за это время поступило 1 460 сообщений о преступлениях и происшествиях. По итогам проверок было возбуждено 19 уголовных дел.