В Омске 22 человека попались пьяными за рулем

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, за минувшие сутки омичи попались на нарушении ПДД 555 раз. Ещё одной «красивой» цифрой могут похвастаться 22 человека — именно столько протоколов составили за управление автомобилем в нетрезвом виде.