Лихорадка, слабость и смерть: врач назвала главную опасность вируса бурбон

Обнаруженный в США вирус бурбон не имеет определённого метода лечения, при этом он может привести к летальному исходу.
Врач-терапевт Надежда Чернышова в эксклюзивной беседе с aif.ru назвала главные симптомы вируса и рассказала, как защииться.
Напомним, в штате Нью-Йорк впервые подтвержден случай заражения вирусом бурбон — редкой инфекцией, переносчиком которой являются собачьи клещи. На данный момент против этого заболевания не существует ни вакцины, ни специализированного лечения.
Вирус получил своё название в честь округа Бурбон в штате Канзас, где его впервые обнаружили в 2014 году.
Вирус бурбон — это РНК-вирус, который переносится клещами. Конкретно одним клещом, живущим в Америке. С 2014 года подтверждено всего шесть случаев, два — смертельных. Это крайне редкая, но очень опасная инфекция.
Симптомы и сложности диагностики.
Врач назвала типичные симптомы этого вируса.
«Лихорадка, повышенная температура тела, слабость, тошнота, отсутствие аппетита, сыпь на теле, головная боль. В основном лечение симптоматическое, вакцины пока нет», — пояснила Чернышова.
Проявления довольно неспецифичны, из-за чего диагноз поставить сложно. Специалисты также предполагают, что реальное число заражений может быть выше: многие случаи просто не распознали и не зафиксировали.
Главная сложность — диагностика. Симптомы похожи на другие клещевые инфекции (например, болезнь Лайма), а специальных рутинных тестов для выявления вируса Бурбон пока нет. Из-за этого врачи могут сначала поставить неверный диагноз.
Есть ли риск для россиян.
Обнаруженный в США малоизученный вирус бурбон пока не грозит россиянам, но в РФ есть свой похожий вирус, сообщила Надежда Чернышова.
«Заболевание довольно тяжелое, переносится клещами. Всего известно около 30 заболеваний, переносимых клещами. Вируса бурбона у нас в России пока нет, но есть клещевой энцефалит», — пояснила врач.
В Роспотребнадзоре поясняют: клещ-переносчик (Amblyomma americanum) не имеет устойчивых популяций в нашей стране — он эндемичен для Америки. В России распространены другие виды иксодовых клещей, которые переносят свои опасные инфекции (клещевой энцефалит, боррелиоз и др.). Однако россиянам, планирующим поездки в США, стоит быть внимательными.
Профилактика и защита от клещей.
«Основное внимание нужно уделять профилактике, обрабатываться репеллентами при походе в лес, надевать длинные штаны и заправлять их в носки. Надевать закрытую обувь. Рубашка с длинным рукавом, на голове — платок или кепка», — пояснила Чернышова.
Она подчеркнула, что осматривать себя нужно каждые 20 минут.
«Нужно осматривать себя и тех, с кем идете в лес. Потому что клещ присасывается не сразу, у вас есть время, чтобы снять его с одежды или с кожи. Кроме того, от клещевого энцефалита есть прививка. Не нужно этим пренебрегать», — добавила эксперт.
Редкая угроза, но опасная.
Вирус Бурбон — реальная, но очень редкая угроза, ограниченная определённым регионом (США). Для россиян пока опасности нет, но профилактика от клещей остаётся актуальной всегда.
Если вы планируете поездку в США и будете активно бывать на природе, стоит быть внимательнее к защите от клещей. А если после укуса появились описанные симптомы — обязательно сообщите врачу, чтобы он учёл этот редкий вариант при диагностике.