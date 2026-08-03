Студенты из Мурманска познакомились с научным волонтерством на Красноярских Столбах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Трое студентов-волонтеров из Мурманского арктического университета побывали на практике в национальном парке «Красноярские Столбы».
В Красноярск они прибыли по программе «Норникеля» по развитию научного волонтерства. Это направление добровольчества, которое заключается в помощи коллективам заповедных территорий и участии в исследовательской деятельности ради сохранения биоразнообразия.
Данный проект существует уже третий год, он начался с Мурманской области, а затем охватил Забайкальский и Красноярский края. Расположенные в этих регионах заповедники и нацпарки посещают учащиеся профильных специальностей из разных городов страны. Если в Красноярск приехали мурманчане, то в заповедники Кандалакшский, Лапландский и Пасвик Мурманской области отправились студенты из Красноярска, Перми и Санкт-Петербурга. На месте они занимаются изучением сезонных явлений в живой природе, орнитологическими наблюдениями, участвуют в лесохозяйственных мероприятиях, отбирают пробы, устанавливают фотоловушки.
Главная задача проекта — дать будущим экологам, биологам и зоологам ценный практический опыт, помочь заповедникам справиться с научной нагрузкой, а горно-металлургической компании — вырастить перспективные кадры.
«Научное волонтерство — один из флагманских проектов нашей десятилетней программы по сохранению биоразнообразия. Начинался этот проект в Мурманской области по инициативе Кольской ГМК, а теперь уже в нем участвуют все территории нашей ответственности. В этом году в Красноярске появился настоящий Центр научного волонтерства, и открыт онлайн-портал, рассказывающий о наработках и достижениях компании в данной области», — прокомментировала руководитель направления по взаимодействию с профильными органами власти «Норникеля» Евгения Алькова.
Как рассказала студентка Мурманского арктического университета по направлению «Экологическая безопасность предприятий» Татьяна Тимофеева, попасть в программу ей удалось благодаря успешно пройденному отбору:
«Требовалось написать мотивационное письмо — рассказать, для чего я хочу поехать в заповедную территорию, чем я могу быть здесь полезна. Кстати, мы не знали, в какой регион и в какой заповедник в итоге поедем, но я очень рада, что попала в Красноярск и нацпарк “Красноярские Столбы”. Мне здесь очень нравится. С первого же дня мы отправились по маршруту научных сотрудников, фотографировали скалы, чтобы потом сделать карточки для мобильного приложения, проводили небольшой соцопрос среди туристов. Также ходили по маршруту “Природа — великий скульптор”, проводили ревизию навигационных объектов — столбов, карт, схем и указателей».
Студенты также занимались обходом скворечников, установленных в охранной зоне нацпарка для гнездования птиц. В сопровождении научного сотрудника они осмотрели 50 скворечников и во многих из них обнаружили птенцов мухоловки-пеструшки. Эта птица прежде не обитала в Восточной Сибири, но постепенно стала регулярно гнездиться в лесных массивах заповедника. Те скворечники, которые подросшие птенцы уже покинули, волонтеры почистили, чтобы в следующий сезон здесь вновь появились гнезда.
«Я впервые участвую в экспедиции подобного формата. И хотя я волонтер уже давно, с 16 лет, но научное волонтерство — для меня новое направление. Я рада получить такой уникальный опыт и знания. Самое невероятное здесь — это сибирская природа и ее разнообразие», — поделилась студентка третьего курса Мурманского арктического университета Елизавета Семенова.
Добавим, что, кроме студентов и аспирантов, к программе научного волонтерства «Норникеля» все чаще присоединяются сотрудники самой компании, которые занимаются добровольчеством в свободное от работы время.