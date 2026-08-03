Студенты из Мурманска познакомились с научным волонтерством на Красноярских Столбах

«Требовалось написать мотивационное письмо — рассказать, для чего я хочу поехать в заповедную территорию, чем я могу быть здесь полезна. Кстати, мы не знали, в какой регион и в какой заповедник в итоге поедем, но я очень рада, что попала в Красноярск и нацпарк “Красноярские Столбы”. Мне здесь очень нравится. С первого же дня мы отправились по маршруту научных сотрудников, фотографировали скалы, чтобы потом сделать карточки для мобильного приложения, проводили небольшой соцопрос среди туристов. Также ходили по маршруту “Природа — великий скульптор”, проводили ревизию навигационных объектов — столбов, карт, схем и указателей».