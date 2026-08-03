Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми напомнили схему проезда открытого для движения участка трассы ТР-53

Дорогу открыли для транспорта в техническом режиме с 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Перми с 1 августа открыли для движения транспорта участок трассы ТР-53. В Мотовилихе у жителей ЖК «Грибоедовский» и «Погода» появился дополнительный выезд в сторону центра города.

Краевой Минтранс показал схему на перекрестке новой трассы ТР-53 с ул. Грибоедова. Дорожное движение начал регулировать светофор с поворотом на ул. Грибоедова и в сторону улицы Артема, а далее — на новый участок.

Открытый в техническом режиме участок входит в рамки второго этапа строительства трассы ТР-53. Его протяженность на участке пр. Октябрят от ул. Уинской до моста через реку Талажанку составляет 1,5 км.