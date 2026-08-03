В Перми напомнили схему проезда открытого для движения участка трассы ТР-53

В Перми с 1 августа открыли для движения транспорта участок трассы ТР-53. В Мотовилихе у жителей ЖК «Грибоедовский» и «Погода» появился дополнительный выезд в сторону центра города.
Краевой Минтранс показал схему на перекрестке новой трассы ТР-53 с ул. Грибоедова. Дорожное движение начал регулировать светофор с поворотом на ул. Грибоедова и в сторону улицы Артема, а далее — на новый участок.
Открытый в техническом режиме участок входит в рамки второго этапа строительства трассы ТР-53. Его протяженность на участке пр. Октябрят от ул. Уинской до моста через реку Талажанку составляет 1,5 км.