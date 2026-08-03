Эксперт Баньковская объяснила, почему арбуз лучше есть с хлебом

«Одним из самых полезных сочетаний является употребление арбуза одновременно с цельнозерновым или ржаным хлебом. Пищевые волокна, содержащиеся в выпечке, замедляют всасывание сахаров, предотвращая резкие скачки уровня глюкозы в крови, а также обеспечивают более длительное чувство сытости, так что вы не захотите есть снова через полчаса. Это делает такой перекус более сбалансированным и менее тяжелым для поджелудочной железы», — заключила она.