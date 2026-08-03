Эксперт Баньковская объяснила, почему арбуз лучше есть с хлебом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Употребление арбуза может вызывать резкие скачки сахара в крови, поэтому его лучше сочетать с цельнозерновым или ржаным хлебом, также он противопоказан при обострении хронических заболеваний почек, мочекаменной болезни и сахарном диабете. Об этом в День арбуза сообщила ТАСС доцент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.
Арбуз переваривается очень быстро — примерно за 20−30 минут. Более сытным эту закуску делает сочетание с нежирными сырами или ветчиной, а также овощными салатами.
«Одним из самых полезных сочетаний является употребление арбуза одновременно с цельнозерновым или ржаным хлебом. Пищевые волокна, содержащиеся в выпечке, замедляют всасывание сахаров, предотвращая резкие скачки уровня глюкозы в крови, а также обеспечивают более длительное чувство сытости, так что вы не захотите есть снова через полчаса. Это делает такой перекус более сбалансированным и менее тяжелым для поджелудочной железы», — заключила она.
Она напомнила, что арбуз — это не фрукт, а представитель семейства тыквенных, к которым также относятся дыня, огурец и кабачок. Калорийность арбуза достаточно низкая — всего 30−40 ккал на 100 г, что делает его привлекательным для тех, кто следит за весом. Однако он содержит большое количество фруктозы и глюкозы.
«Для здорового взрослого человека оптимальная порция составляет 400−500 г мякоти в день, что эквивалентно примерно 2−3 ломтикам среднего размера. Для детей количество можно не уменьшать, особенно в жаркую погоду, когда они много двигаются и теряют жидкость. Арбуз противопоказан при обострении хронических заболеваний почек и мочекаменной болезни, а также при сахарном диабете. В этом случае его количество строго ограничивается врачом», — пояснила Баньковская.
Эксперт также посоветовала употреблять продукт умеренно беременным женщинам, так как превышение нормы может вызывать отеки. При кормлении грудью важно следить за реакцией ребенка из-за риска развития аллергии.