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Казахстанцы стали экономить на отдыхе в Грузии и оставляют там все меньше денег

Несмотря на рост числа туристов из Казахстана, доходы от них в туристической отрасли Грузии заметно сократились, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает «24.kz», количество визитов граждан Казахстана в Грузию увеличилось почти на 20%. При этом доходы от казахстанских туристов уменьшились примерно на 38%.

Несмотря на приток туристов из Казахстана, представители туристической отрасли отмечают, что для экономики Грузии важен не только рост количества приезжающих, но и объем расходов гостей во время отдыха.

Среди возможных причин снижения доходов от туристической отрасли в Грузии называют:

более осторожное поведение туристов; рост цен; изменение структуры расходов путешественников.

«Людям кажется, что они платят слишком дорого за очень низкий сервис», — говорит гид Наталия Андроникашвили.

При этом часть представителей индустрии считает, что Грузии не стоит делать ставку на массовый туризм. А вместо этого развивать нишевые направления — культурный, исторический, образовательный и приключенческий туризм, ориентированные на более продолжительное пребывание и более высокие расходы туристов.

Спасатели Восточно-Казахстанской области также встревожены поведением водителей скутеров и катеров, создающих опасность для отдыхающих.