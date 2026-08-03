Казахстанцы стали экономить на отдыхе в Грузии и оставляют там все меньше денег

При этом часть представителей индустрии считает, что Грузии не стоит делать ставку на массовый туризм. А вместо этого развивать нишевые направления — культурный, исторический, образовательный и приключенческий туризм, ориентированные на более продолжительное пребывание и более высокие расходы туристов.