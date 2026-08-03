Бурляев призвал снимать фильмы об СВО уже сейчас

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Создание фильмов о специальной военной операции не следует откладывать до ее завершения, считает народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Я не считаю, что нужно ждать [завершения СВО]. Часто говорят, что сначала должно пройти время, чтобы все осмыслить, но история показывает обратное», — сказал Бурляев.
По его словам, во время Великой Отечественной войны советский кинематограф начал выпускать картины о происходящем практически сразу после начала боевых действий. «Уже к осени 1941 года, через четыре месяца [после начала войны], было выпущено 10 полнометражных фильмов о войне. За четыре года выходило по 20 фильмов в год, которые поднимали дух народа, звали на борьбу против нацизма», — отметил он.
Бурляев считает, что авторами картин об СВО впоследствии могут стать сами участники боевых действий. «С фронта придут те, кто напишет [сценарии], как приходили с фронта [Сергей] Бондарчук, [Григорий] Чухрай, [Юрий] Озеров — те, кто через это прошел и делал гениальные фильмы. Опаздываем мы с этим», — заключил собеседник агентства.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.