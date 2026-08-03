Бурляев призвал снимать фильмы об СВО уже сейчас

По его словам, во время Великой Отечественной войны советский кинематограф начал выпускать картины о происходящем практически сразу после начала боевых действий. «Уже к осени 1941 года, через четыре месяца [после начала войны], было выпущено 10 полнометражных фильмов о войне. За четыре года выходило по 20 фильмов в год, которые поднимали дух народа, звали на борьбу против нацизма», — отметил он.