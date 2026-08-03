В Красноярске двух братьев из Иркутска будут судить за кражу смартфона (видео)

По данным правоохранителей, в октябре прошлого года в дежурную часть обратился представитель магазина бытовой и цифровой техники с заявлением о том, что неизвестные похитили смартфон стоимостью почти 284 тыс. рублей. Пропажа была выявлена работниками в ходе инвентаризации, а также момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. Молодые люди зашли в магазин, прошли к витрине с телефонами, и, пока никто не видит, похитили гаджет.