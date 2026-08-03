В Красноярске двух братьев из Иркутска будут судить за кражу смартфона (видео)

В Красноярске два брата из Иркутска предстанут перед судом за кражу дорогостоящего телефона из магазина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным правоохранителей, в октябре прошлого года в дежурную часть обратился представитель магазина бытовой и цифровой техники с заявлением о том, что неизвестные похитили смартфон стоимостью почти 284 тыс. рублей. Пропажа была выявлена работниками в ходе инвентаризации, а также момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. Молодые люди зашли в магазин, прошли к витрине с телефонами, и, пока никто не видит, похитили гаджет.
При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались двоюродные братья из Иркутска 20 и 19 лет. Старший из них был уже ранее судим за имущественные преступления.
«Из своего города они ехали в Москву на заработки, но по пути им сообщили, что работы нет и они временно остались в Красноярске. Похищенный телефон они выставили на сайте объявлений и продали его за 140 тыс. рублей», — рассказали полицейские.
В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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