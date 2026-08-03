Вспышка взрывной диареи может выйти за пределы США: вот как передаётся заболевание

Заболевание циклоспороз, известный как «взрывная диарея», вспышка которого наблюдается в США, может выйти за пределы страны. Такое развитие событий допустил генеральный директор компании Think Healthy Group, приглашенный доцент школы нутрицологии университета Тафтса доктор Тэйлор Уоллес.
«Случаи заболевания могут возникать и за пределами США», — сказал он РИА Новости, добавив, что это зависит от географии поставок салата, из-за которого началась вспышка циклоспороза в Соединённых Штатах.
Эксперт напомнил, что заболевание не передаётся от человека к человеку, заразиться им можно через продукты питания.
Напомним, в американском Мичигане продолжает стремительно расти число заболевших циклоспорозом — паразитарной инфекцией, вызывающей так называемую «взрывную» водянистую диарею.
Позже вспышка «взрывной» диареи расползлась на девять американских штатов.
Тем временем в США фермеры уничтожают урожай салата: зелень перестали покупать из-за вспышки диареи.