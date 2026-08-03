МВД: Для защиты личных аккаунтов нужны двухфакторная аутентификация и антивирус

Для обеспечения безопасности данных важна не только сложность пароля, но и способ его хранения. Руководитель группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект», эксперт по информационной безопасности Саркис Шмавонян предупредил, что важные данные не стоит хранить в переписках или заметках.