МВД: Для защиты личных аккаунтов нужны двухфакторная аутентификация и антивирус

МВД России дало рекомендации по защите личных аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.
— Для защиты личных аккаунтов рекомендуется соблюдать ряд мер безопасности: использовать двухфакторную аутентификацию; ни при каких обстоятельствах не передавать третьим лицам коды подтверждения из СМС-сообщений; для каждого онлайн-сервиса использовать отдельный сложный пароль, — рассказали ТАСС в ведомстве.
Также россиянам советуют удалять неиспользуемые учетные записи, предварительно завершив все активные сессии на сторонних ресурсах. Кроме того, рекомендуется установить на все устройства антивирус с функцией веб-защиты — он поможет вовремя выявить попытки перехода на мошеннические и вредоносные сайты, пояснили в МВД.
Для обеспечения безопасности данных важна не только сложность пароля, но и способ его хранения. Руководитель группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект», эксперт по информационной безопасности Саркис Шмавонян предупредил, что важные данные не стоит хранить в переписках или заметках.
Эксперты проекта «Перезвони сам» также рассказали, какие меры принимают власти, чтобы защитить россиян.