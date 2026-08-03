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МВД: Для защиты личных аккаунтов нужны двухфакторная аутентификация и антивирус

МВД России дало рекомендации по защите личных аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.

МВД России дало рекомендации по защите личных аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.

— Для защиты личных аккаунтов рекомендуется соблюдать ряд мер безопасности: использовать двухфакторную аутентификацию; ни при каких обстоятельствах не передавать третьим лицам коды подтверждения из СМС-сообщений; для каждого онлайн-сервиса использовать отдельный сложный пароль, — рассказали ТАСС в ведомстве.

Также россиянам советуют удалять неиспользуемые учетные записи, предварительно завершив все активные сессии на сторонних ресурсах. Кроме того, рекомендуется установить на все устройства антивирус с функцией веб-защиты — он поможет вовремя выявить попытки перехода на мошеннические и вредоносные сайты, пояснили в МВД.

Для обеспечения безопасности данных важна не только сложность пароля, но и способ его хранения. Руководитель группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект», эксперт по информационной безопасности Саркис Шмавонян предупредил, что важные данные не стоит хранить в переписках или заметках.

Эксперты проекта «Перезвони сам» также рассказали, какие меры принимают власти, чтобы защитить россиян.