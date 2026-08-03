Синоптик Ильин предупредил москвичей о дожде

Во второй половине рабочей недели в Москве ожидаются небольшие дожди, предупредил в эксклюзивной беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Специалист отметил, что всю неделю будет держаться комфортная температура, а к выходным посвежеет до +20…+25 градусов.
«По поводу дождей можно сказать следующее. До среды включительно обойдется без осадков, будет достаточно солнечно. В понедельник, вторник и среду ожидается переменная облачность. В четверг, 6 августа, местами пройдет небольшой дождь», — пояснил специалист.
Синоптик отметил, что в ночные часы температура воздуха в Московской области будет в пределах +13…+18 градусов, а в Москве — около +18…+20.
«Ветер будет дуть с запада, с северо-запада, с севера. В понедельник и вторник — 5−10 метров в секунду. Дальше в течение недели будет слабый ветер», — добавил Ильин.
Ранее эксперт Кондратьев сообщил, что дожди и грозы в России помешают ВСУ вести атаки БПЛА.