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Синоптик Ильин предупредил москвичей о дожде

Синоптик Александр Ильин в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил, что на предстоящей неделе будет комфортная температура.

Источник: Аргументы и факты

Во второй половине рабочей недели в Москве ожидаются небольшие дожди, предупредил в эксклюзивной беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Специалист отметил, что всю неделю будет держаться комфортная температура, а к выходным посвежеет до +20…+25 градусов.

«По поводу дождей можно сказать следующее. До среды включительно обойдется без осадков, будет достаточно солнечно. В понедельник, вторник и среду ожидается переменная облачность. В четверг, 6 августа, местами пройдет небольшой дождь», — пояснил специалист.

Синоптик отметил, что в ночные часы температура воздуха в Московской области будет в пределах +13…+18 градусов, а в Москве — около +18…+20.

«Ветер будет дуть с запада, с северо-запада, с севера. В понедельник и вторник — 5−10 метров в секунду. Дальше в течение недели будет слабый ветер», — добавил Ильин.

Ранее эксперт Кондратьев сообщил, что дожди и грозы в России помешают ВСУ вести атаки БПЛА.

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