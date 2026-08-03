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Амур подбирается к дачам на левобережье Хабаровска

При таких отметках в первую очередь начинает затапливать низкие участки островов Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский.

В Хабаровске уровень Амура утром 3 августа достиг 411 сантиметров, прибавив за сутки ещё шесть. К концу недели вода может подняться до 430−450 сантиметров, поэтому владельцам дач на левобережных островах советуют заранее собрать урожай и вывезти ценное имущество, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

При таких отметках в первую очередь начинает затапливать низкие участки островов Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский. Разливаются протоки и внутренние озёра, а вода подходит к огородам и перекрывает тропы. В некоторых низинах она уже начала выходить на пешеходные дорожки.

Не все дачные участки окажутся в воде, однако даже там, где грядки останутся сухими, подходы к ним могут стать труднопроходимыми. Поэтому сотрудники МЧС обходят островные территории, предупреждают хозяев о подъёме Амура и рекомендуют не откладывать уборку урожая.

За паводковой обстановкой круглосуточно следят специалисты Центра управления в кризисных ситуациях. Они уточняют данные с гидропостов, изучают прогноз осадков и поддерживают связь с муниципальными службами, чтобы при необходимости быстро направить помощь.

Спасательные подразделения приведены в готовность. При резком подъёме воды или другой экстренной ситуации дачникам следует звонить по телефонам 101 или 112.

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