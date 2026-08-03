Парковку на нескольких улицах в центре Красноярска 3 августа

3 августа, в центре Красноярска действует запрет на остановку и парковку на ряде улиц. Ограничения ввели для обеспечения безопасности при проведении уборки. Об этом сообщили в городской администрации.
Под запрет попали участки:
на улице Дубровинского — от Речного вокзала до пересечения с Карла Маркса;
на обеих сторонах улицы Партизана Железняка — от Аэровокзальной до Октябрьской;
на улице Пограничников — от Ястынской до Кразовской.
Ограничения действуют с 00:00 до 23:00.
Водителей просят заранее планировать маршруты и не оставлять машины в этих местах.
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