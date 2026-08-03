Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парковку на нескольких улицах в центре Красноярска 3 августа

Ограничения действуют с 00:00 до 23:00.

3 августа, в центре Красноярска действует запрет на остановку и парковку на ряде улиц. Ограничения ввели для обеспечения безопасности при проведении уборки. Об этом сообщили в городской администрации.

Под запрет попали участки:

на улице Дубровинского — от Речного вокзала до пересечения с Карла Маркса;

на обеих сторонах улицы Партизана Железняка — от Аэровокзальной до Октябрьской;

на улице Пограничников — от Ястынской до Кразовской.

Ограничения действуют с 00:00 до 23:00.

Водителей просят заранее планировать маршруты и не оставлять машины в этих местах.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске ищут подрядчика для велопешеходного моста на Татышев.