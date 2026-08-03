Лютова считает, что победа в Мемфисе придаст ей уверенности

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа российской теннисистки Кристины Лютовой на турнире в Мемфисе стала результатом терпения и упорной работы. Комментарий спортсменки ТАСС предоставила пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Лютова в финале обыграла представительницу Чехии Дарью Видманову со счетом 1:6, 6:1, 6:3.
«Эта победа значит очень много для меня. Она стала результатом терпения и упорной работы, — сказала Лютова. — Думаю, эта победа добавит мне уверенности в себе. Буду продолжать работать и двигаться вперед».