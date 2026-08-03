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Лютова считает, что победа в Мемфисе придаст ей уверенности

В финале российская теннисистка обыграла представительницу Чехии Дарью Видманову.

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа российской теннисистки Кристины Лютовой на турнире в Мемфисе стала результатом терпения и упорной работы. Комментарий спортсменки ТАСС предоставила пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Лютова в финале обыграла представительницу Чехии Дарью Видманову со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

«Эта победа значит очень много для меня. Она стала результатом терпения и упорной работы, — сказала Лютова. — Думаю, эта победа добавит мне уверенности в себе. Буду продолжать работать и двигаться вперед».