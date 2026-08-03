Диетолог Подчиненова назвала лучшее время для употребления белковой пищи

При этом, по ее словам, однозначного ответа о том, как протеин влияет на чувствительность к инсулину на сегодняшний день нет. «Известно, что в остром периоде после приема большой дозы белка чувствительность может временно снижаться, однако в долгосрочной перспективе высокобелковые диеты, особенно в сочетании с физическими нагрузками и снижением массы тела, чаще ассоциируются с улучшением инсулиновой чувствительности. Таким образом, конечный эффект зависит от дозы, источника белка, времени приема и индивидуальных метаболических особенностей, и этот вопрос требует дальнейших исследований», — резюмировала врач.