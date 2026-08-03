Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Быстрый мобильный интернет активно внедряют в Хабаровском крае

Сразу в трёх сёлах базовые станции перевели с устаревшего стандарта 3G на 4G.

В Ванинском районе Хабаровского края мобильный интернет стал быстрее и стабильнее в рабочем посёлке Октябрьский, а также в Тулучи и Кенаде. После обновления оборудования скорость передачи данных выросла примерно на треть, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.

Для этого базовые станции перевели с устаревшего стандарта 3G на 4G. Перераспределение радиочастот позволило увеличить ёмкость сети, снизить нагрузку на оборудование и расширить территорию уверенного приёма сигнала.

Улучшение связи затронуло почти семь тысяч жителей, а также работников железнодорожных и лесозаготовительных предприятий. Теперь в посёлках стало удобнее пользоваться онлайн-сервисами, работать дистанционно, учиться, оплачивать покупки и получать государственные услуги.

Одновременно абонентам стала доступна технология, которая улучшает качество звука при телефонных разговорах. При этом во время звонка смартфон продолжает работать в сети 4G без снижения скорости интернета.

В зону более устойчивого покрытия также вошла железнодорожная станция Советская Гавань — Сортировочная. Ранее мобильную связь усилили в самом Ванино и расположенных рядом дачных товариществах.