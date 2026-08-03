Быстрый мобильный интернет активно внедряют в Хабаровском крае

В Ванинском районе Хабаровского края мобильный интернет стал быстрее и стабильнее в рабочем посёлке Октябрьский, а также в Тулучи и Кенаде. После обновления оборудования скорость передачи данных выросла примерно на треть, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.