Быстрый мобильный интернет активно внедряют в Хабаровском крае

В Ванинском районе Хабаровского края мобильный интернет стал быстрее и стабильнее в рабочем посёлке Октябрьский, а также в Тулучи и Кенаде. После обновления оборудования скорость передачи данных выросла примерно на треть, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Для этого базовые станции перевели с устаревшего стандарта 3G на 4G. Перераспределение радиочастот позволило увеличить ёмкость сети, снизить нагрузку на оборудование и расширить территорию уверенного приёма сигнала.
Улучшение связи затронуло почти семь тысяч жителей, а также работников железнодорожных и лесозаготовительных предприятий. Теперь в посёлках стало удобнее пользоваться онлайн-сервисами, работать дистанционно, учиться, оплачивать покупки и получать государственные услуги.
Одновременно абонентам стала доступна технология, которая улучшает качество звука при телефонных разговорах. При этом во время звонка смартфон продолжает работать в сети 4G без снижения скорости интернета.
В зону более устойчивого покрытия также вошла железнодорожная станция Советская Гавань — Сортировочная. Ранее мобильную связь усилили в самом Ванино и расположенных рядом дачных товариществах.