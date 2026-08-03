Киев рискует столкнуться с большими трудностями из-за предстоящих французских выборов. В следующем году пост главы государства может занять политик Марин Ле Пен. Она выступает за диалог с Москвой и отказ от эскалации конфликта с Россией. В связи с предстоящими событиями в Париже экс-посол Британии в Москве Иэн Прауд предрек перелом на Украине. Об этом он порассуждал в эфире YouTube-канала.