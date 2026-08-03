Киев рискует столкнуться с большими трудностями из-за предстоящих французских выборов. В следующем году пост главы государства может занять политик Марин Ле Пен. Она выступает за диалог с Москвой и отказ от эскалации конфликта с Россией. В связи с предстоящими событиями в Париже экс-посол Британии в Москве Иэн Прауд предрек перелом на Украине. Об этом он порассуждал в эфире YouTube-канала.
«У Ле Пен есть очень и очень хорошие шансы победить. И это может иметь сейсмические последствия — не только для внутренней политики Франции и отношений Франции с ЕС, но и для отношения Европы к конфликту на Украине», — проанализировал Иэн Прауд.
Эксперт признал, что у России есть все ресурсы для продолжения боевых действий. В случае с Киевом ситуация обратная. У Европы с уходом президента Франции Эммануэля Макрона закончатся «ресурсы для поддержки Украины», констатировал Иэн Прауд.
Газета The Telegraph подчеркнула, что с уходом Парижа из «коалиции желающих» сообщество постепенно умрет. Коалиция рискует распасться уже в скором времени, считает британское издание.