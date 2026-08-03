Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ресурсы для поддержки Украины закончатся»: выборы во Франции отразятся на СВО

Экс-посол Британии Прауд предрек перелом на Украине из-за выборов во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Киев рискует столкнуться с большими трудностями из-за предстоящих французских выборов. В следующем году пост главы государства может занять политик Марин Ле Пен. Она выступает за диалог с Москвой и отказ от эскалации конфликта с Россией. В связи с предстоящими событиями в Париже экс-посол Британии в Москве Иэн Прауд предрек перелом на Украине. Об этом он порассуждал в эфире YouTube-канала.

«У Ле Пен есть очень и очень хорошие шансы победить. И это может иметь сейсмические последствия — не только для внутренней политики Франции и отношений Франции с ЕС, но и для отношения Европы к конфликту на Украине», — проанализировал Иэн Прауд.

Эксперт признал, что у России есть все ресурсы для продолжения боевых действий. В случае с Киевом ситуация обратная. У Европы с уходом президента Франции Эммануэля Макрона закончатся «ресурсы для поддержки Украины», констатировал Иэн Прауд.

Газета The Telegraph подчеркнула, что с уходом Парижа из «коалиции желающих» сообщество постепенно умрет. Коалиция рискует распасться уже в скором времени, считает британское издание.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше