Вакцина от ВПЧ может быть внесена в национальный календарь прививок до конца года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вакцина от вируса папилломы человека может быть внесена в национальный календарь прививок до конца 2026 года.
Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, осенью «правительство выйдет с инициативой в рамках бюджетных законодательных инициатив в том числе и по внесению вакцины от ВПЧ в нацкалендарь», и выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат такое решение.
ВПЧ — это распространенная группа вирусов, поражающих кожу и слизистые оболочки и способная вызывать онкологические заболевания. Основные аспекты включают типы высокого онкогенного риска (например, 16 и 18), бессимптомное течение в большинстве случаев и эффективную профилактику с помощью вакцинации.
В Российской Федерации частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ варьирует от 13% до 40%. Около 99% всех случаев рака шейки матки в мире (около 600 тыс. женщин в год) — следствие ВПЧ-инфекции.