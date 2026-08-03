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Вакцина от ВПЧ может быть внесена в национальный календарь прививок до конца года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вакцина от вируса папилломы человека может быть внесена в национальный календарь прививок до конца 2026 года.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вакцина от вируса папилломы человека может быть внесена в национальный календарь прививок до конца 2026 года.

Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, осенью «правительство выйдет с инициативой в рамках бюджетных законодательных инициатив в том числе и по внесению вакцины от ВПЧ в нацкалендарь», и выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат такое решение.

ВПЧ — это распространенная группа вирусов, поражающих кожу и слизистые оболочки и способная вызывать онкологические заболевания. Основные аспекты включают типы высокого онкогенного риска (например, 16 и 18), бессимптомное течение в большинстве случаев и эффективную профилактику с помощью вакцинации.

В Российской Федерации частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ варьирует от 13% до 40%. Около 99% всех случаев рака шейки матки в мире (около 600 тыс. женщин в год) — следствие ВПЧ-инфекции.

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